Vaquinha só consegue R$ 30 mil de R$ 1 mihão da fiança para livrar André Puccinelli da prisão

Criada para ajudar o ex-governador André Puccinelli (PMDB) a pagar a fiança de R$ 1 milhão e se livrar de eventual prisão preventiva, a vaquinha criada na internet só conseguiu R$ 30 mil - se quiser ajudar, clique aqui. O prazo para pagar o valor definido pela juíza Monique Marchioli Leite termina nesta segunda-feira (15).

Uma das principais lideranças políticas do Estado, Puccinelli está com tornozeleira eletrônica desde quinta-feira e é acusado de integrar organização criminosa que desviou R$ 150 milhões dos cofres públicos, conforme a investigação da Polícia Federal. Ele foi um dos alvos da Operação Máquinas de Lama, denominação da 4ª fase da Lama Asfáltica.

A PF pediu a prisão do ex-governador, mas a juíza negou o pedido. No entanto, ela determinou o monitoramento eletrônico e o pagamento de fiança para evitar a prisão temporária ou preventiva do peemedebista.

No sábado, a magistrada negou pedido para suspender o pagamento da fiança. O advogado Renê Siufi alegou que o seu cliente está com os bens bloqueados, desde maio do ano passado por determinação da Justiça Federal, e não dispõe de recursos para quitar a fiança.

Deputado estadual, deputado federal, prefeito da Capital por dois mandatos e governador por dois mandatos consecutivos, André tem legião de fãs e de eleitores fieis. Na esperança de sensibilizar esta legião, um internauta recorreu ao Vakinha virtual para arrecadar o dinheiro e ajudá-lo a pagar a fiança.

Para sensibilizar a população, o internauta cita o estilo do ex-governador fazer política para angariar fundos. "Sua rua já foi asfaltada pelo André?", questiona, sem mencionar que a pavimentação só ocorreu na Capital mediante o pagamento da contribuição de melhoria, que era o valor da contrapartida da prefeitura para os investimentos federais.

"Certamente ele também bateu na sua porta e pediu um copo d’água enquanto acompanhava as obras", cita, sobre o estilo do político, de conversar com os eleitores e vistoriar as obras a bordo do famoso Uno vermelho.

"A realidade é que não existe alma mais generosa que a do nosso ex-governador", ressalta. "Nosso herói regional não merece passar por esse constrangimento", apela, antes de pedir a ajuda para integrar a vaquinha e pagar a fiança.

Em dois dias, a mobilização conseguiu a emissão de boletos que somam R$ 30 mil, mas ainda não foram pagos. A campanha segue até o dia 20, apesar que o prazo para o pagamento da fiança acaba amanhã.

Reprodução da campanha na internet para ajudar o ex-governador André Puccinelli não é o primeiro político a contar com vaquinha para pagar fiança. Em 2014, o ex-ministro José Dirceu, do PT, conseguiu arrecadar R$ 921 mil para pagar fiança no caso do Mensalão do PT.Ele conseguiu o apoio de 3.972 doadores.

Outros dois petistas conseguiram quitar débitos com a Justiça por meio de vaquinha. José Genoíno precisava de R$ 667 mil, mas conseguiu mais de R$ 700 mil e até doou parte para Dirceu.

Mais sorte teve o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares arrecadou R$ 1,013 milhão, mais que o dobro da multa de R$ 466,8 mil.

Outra que teve sucesso ao realizar vaquinha foi a ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Em dois dias, ela superou a meta de arrecadar R$ 500 mil para bancar as viagens pelo país para criticar o impeachment. (O Jacaré)