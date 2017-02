Vai curtir o fim de semana? Então confira a previsão do tempo

A semana deve terminar com muito calor e chuva conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Neste sábado, a previsão é de temperatura de até 37° C, além de, pancada de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde, em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. Já a temperatura mínima é de 20° C e a máxima não passa de 37° C. Em Campo Grande, o dia amanhece parcialmente nublado com mínima de 22° C. À tarde deve chover, mas isso não impede que a temperatura suba e atinja até 32° C ao longo do dia.

Na região norte do Estado, em Coxim, e na região sul em Ponta Porã, o dia também amanhece parcialmente nublado e há previsão de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 20° C e máxima de 36° C.

Em Três Lagoas estão previstas pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A mínima é de 20°C e a máxima não passa de 34° C.

Na região do Pantanal, em Corumbá, a temperatura fica mais elevada. No início da manhã os termômetros registram 23° C, mas podem chegar a marcar 37° C ao longo do dia. A previsão também mostra chuva nos períodos da tarde e noite.