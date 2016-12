Vaca de 250kg cai em poço de 13 metros e resgate dura três horas

Foto: Divulgação/Correio de Corumbá

Por volta das 13h50 de sábado (24), uma guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros, dirigiu-se até o Assentamento Agrovila III, em Corumbá, onde havia a solicitação de um produtor rural, informando que uma vaca tinha caído em um poço desativado.

No local, segundo o Correio de Corumbá, os militares constataram que o animal havia caído em um poço de aproximadamente 13m de profundidade.

Com a ajuda de um trator, os militares puderam tracionar a corda junto ao sistema de polias para redução de carga e puxar o animal.

Mesmo debilitado a vaca foi retirada com vida e sem ferimentos, em seguida foi solto na propriedade. De acordo com os Bombeiros, o resgate da vaca com cerca de 250 quilos levou três horas e foi acompanhado pelo proprietário.