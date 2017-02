União cobra R$ 1,2 mi por uso indevido da Rouanet em shows, 1 deles em MS

Claudia Leitte no show em Ponta Porã

(Foto: Ponta Porã Informa)

A cantora Claudia Leitte pode ter de devolver R$ 1,2 milhão ao governo federal por usar indevidamente recursos da Leo Rouanet – de incentivo à cultura – para shows realizados em 2013. Um deles foi em Ponta Porã – a 323 km de Campo Grande.

Conforme apurou a Folha de S. Paulo com o Minc (Ministério da Cultura), a cantora não distribuiu 8,75% dos ingressos gratuitamente e ainda comercializou as entradas em valores acima do pactuado para apresentações que ocorreram em Picos (PI) e Ponta Porã. Além disso, ela não prestou contas de show realizado em Cuiabá (MT).

O governo federal exigiu a devolução do dinheiro e a defesa de Claudia Leitte não se manifestou no prazo estabelecido e nem depositou a quantia. Por isso, uma tomada de contas especial deve se instaurada em até 180 dias e o resultado encaminhado o TCU (Tribunal de Contas da União).

Mas, ainda conforme apurou a Folha, a AGU (Advocacia-Geral da União) já recomendou que a reprovação das contas seja mantida.

A defesa de Claudia argumenta que proibir a cantora de captar recursos da Lei Rouanet por três anos é injusto e que não houve dano ao erário.