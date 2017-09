UFGD abre vagas de fiscal para Vestibular 2018 em Campo Grande e Dourados

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) abriu nesta segunda-feira, 24, o prazo de inscrição de fiscais de corredor, sala e portaria para atuar no Vestibular 2018 que a instituição vai realizar no dia 26 de novembro em Campo Grande e Dourados.

De acordo com o Centro de Seleção da UFGD, o credenciamento poderá ser feito até o dia 27 de outubro, unicamente pela Internet no link https://cs2.ufgd.edu.br/fiscal

O valor bruto pago pela prestação de serviço (treinamento e aplicação das provas), tanto para fiscal de corredor quanto para fiscal de sala e portaria será de R$ 205,60.

Podem participar da seleção brasileiros com idade mínima de 18 anos que possuam, entre outras exigências, registro junto ao PIS/PASEP, conta corrente, certificado de conclusão de curso de nível médio ou superior e disponibilidade para participar da capacitação na véspera do Vestibular e no dia da aplicação das provas.