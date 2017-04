UEMS divulga resultado de pedidos de isenção de taxa de concurso público

O Diário Oficial do Estado tornou pública nesta segunda-feira (17) a lista dos pedidos de isenção de taxa de inscrição deferidos e indeferidos, para o concurso público da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) para cargos de nível médio e superior.

Das 867 solicitações protocoladas, 124 foram indeferidas e 723 deferidas. Na lista com o resultado dos pedidos, cada solicitação não aceita traz o motivo do indeferimento.

Os candidatos com pedidos indeferidos poderão recorrer no prazo de dois dias úteis a partir da data da publicação dos resultados, por meio do site www.fapems.org.br, no sistema de inscrição, das 8h às 17h.

A UEMS alerta que não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou qualquer outro meio que não seja o site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS).

O resultado dos pedidos de isenção da taxa pode ser consultado entre as páginas 33 a 42 do Diário Oficial do Estado. As provas do concurso público estão marcadas para o dia 18 de junho.

Concurso

A UEMS está com inscrições abertas até o dia 24 de abril para um concurso público com 57 vagas, divididas entre as unidades da Universidade, para cargos de nível médio e superior, com remuneração de R$ 1.572,95 e R$ 2.246,88, respectivamente.

A taxa de inscrição é de R$ 123,70 para candidatos dos cargos de nível médio, e de R$ 197,92 para candidatos de nível superior. Os pedidos de isenção puderam ser protocolados até dia 29 de março.