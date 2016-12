Trabalhador morre eletrocutado e dois ficam feridos após descarga elétrica

O trabalhador Mário Jorge de Oliveira, 32 morreu eletrocutado após receber uma descarga elétrica durante um serviço que fazia na área pertencente ao Terminal da Ferronorte, em Chapadão do Sul, distante 321 km de Campo Grande. Dois amigos da vítima ficaram feridos.

Segundo informações do site Chapadense News, no momento do acidente, Mário estava manuseando um material condutor de eletricidade sob uma rede de alta tensão, quando recebeu descarga elétrica.

Os dois amigos de Mário que não tiveram os nomes divulgado, estavam próximos a ele e ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e transportou a vitima até o pronto socorro do hospital municipal. Durante o transporte ele sofreu três paradas cardíacas e recebeu massagens de RCP (Reanimação Cárdiorrespiratória) e ainda chegou no hospital, mas ele não resistiu e faleceu.

A vítima e os amigos trabalhavam como saqueiros e eram filiados ao Sindicato da Categoria no município e faziam diversos trabalhos em empresas e complexos industriais. O corpo de Mário será transladado para a cidade de Luziápoles, no Alagoas.