Termina na segunda-feira inscrição de processo seletivo para 14 vagas em prefeitura do MS

Encerram na segunda-feira (24) inscrições de processo seletivo da Prefeitura de Coronel Sapucaia, distante 400 quilômetros de Campo Grande, para preencher 14 vagas.

As oportunidades são para as funções de auxiliar de saúde bucal (1), enfermeiro (3), farmacêutico - bioquímico (1), nutricionista (1), psicólogo (1), recepcionista (1) e técnico de enfermagem (6). Os salários variam de R$ 937 a R$ 2,1 mil. As jornadas de trabalho são de 20h ou 40h semanais.

As inscrições devem ser realizadas na prefeitura das 7h às 13h, que fica na Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, nº570, no Jardim Siriema, em Coronel Sapucaia. (Veja o edital)