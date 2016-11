Terça-feira nublada e com previsão de chuvas para o Norte de MS; máxima de 34ºC

A terça-feira (22) amanheceu nublada em Mato Grosso do Sul com mínima de 21ºC. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuvas para o Norte do Estado e a máxima deve atingir 34ºC.

Em Campo Grande, o dia começa com céu nublado e mínima de 22ºC. Não há previsão de chuvas para a tarde, mas o céu fica nublado e a máxima atinge 31ºC.

Manhã com poucas nuvens no céu no Norte do Estado e a região começa com temperatura mínima de 20ºC. À tarde o tempo muda e há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas e a máxima chega a 32ºC. Previsão de chuvas fortes também à noite, em Rio Verde e Coxim.

Já em Três Lagoas e Paranaíba, a manhã inicia com poucas nuvens no céu e os termômetros marcando 21ºC. O clima esquenta durante a tarde e a máxima no Leste do Estado chega a 34ºC. Não deve chover na região.

Em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, a terça-feira inicia com mínima de 22ºC. Não chove durante o dia e a máxima atinge 32ºC, mas há previsão de pancadas de chuvas à noite.

Terça-feira de tempo quente também na região Sul. Por lá, o dia começa com mínima de 22ºC, à tarde deve ser nublada e a máxima chega a 31ºC. Não chove em Itaquiraí, Paranhos e Mundo Novo.