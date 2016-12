Terça-feira com previsão de chuvas à tarde e máxima de 35ºC em MS

A terça-feira (6) começa com céu claro e mínima de 18ºC no Sul de Mato Grosso do Sul. Há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas à tarde e a máxima será de 35ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, o dia começa com céu parcialmente nublado e mínima de 22ºC. Estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas à tarde na Capital e a máxima será de 32ºC.

Manhã parcialmente nublada no Norte do Estado, com mínima de 19ºC. Chove forte à tarde em Coxim e Rio Verde e a máxima nas cidades atinge 33ºC.

O dia começa também parcialmente nublado no Leste do Estado. Em Selvíria e Paranaíba, a mínima registrada é de 23ºC. Chove na região durante a tarde e a máxima prevista é de 33ºC.

Manhã com clima mais ameno no Sul do Estado, 18ºC. Estão previstas chuvas fortes em Batayporã, Nova Andradina e Ivinhema à tarde e máxima de 33ºC.