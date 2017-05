Terça começa nublada e com previsão de pancadas de chuva em MS

A terça-feira (9) começou com temperatura de 20°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as condições de pancadas de chuva isoladas aumentam em Mato Grosso do Sul com a formação de uma área de baixa pressão no Paraguai.

Algumas pancadas de chuva e trovoadas podem ser isoladamente intensas e serem acompanhadas de rajadas de vento, também não se pode descartar a possibilidade de granizo pontual. O Inmet emitiu um alerta de tempestade para 28 municípios de Mato Grosso do Sul.

A terça terá tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões sudoeste e oeste. Nas porções leste e nordeste do Estado, há menor probabilidade de chuva. A máxima é de 34°C.

Em Campo Grande, máxima de 31°C. O dia terá tempo claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.