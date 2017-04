Terça começa nublada e com previsão de pancadas de chuva com trovoadas em MS

A terça-feira (18) começou com tempo nublado e termômetros marcando 20°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, sudoeste e sul do Estado.

Nas demais regiões, previsão de tempo claro a parcialmente nublado. A máxima prevista é de 37°C.

Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer do dia. A máxima é de 29°C.



Esta situação climática persiste até a quinta-feira (20), quando a aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva e trovoadas isoladas de intensidade moderada a forte a partir da região oeste e atingindo todo Estado no decorrer do dia.