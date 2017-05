Terça começa com sol entre nuvens e previsão de chuva em regiões de MS

A terça-feira (30) começou com sol entre nuvens e temperatura de 19°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de que a nebulosidade aumente no decorrer do dia.

Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas na maior parte do Estado. A exceção são as regiões nordeste e leste, onde as pancadas de chuva serão mais isoladas e no final do período. A máxima é de 30°C.

Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A máxima é de 28°C. A umidade relativa do ar fica entre 20°C e 28°C.