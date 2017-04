Terça começa com sol e calor pode provocar pancadas de chuva em MS

A terça-feira (25) começou com céu aberto e termômetros marcando 20°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor e a umidade disponível promovem pancadas isoladas de chuva com trovoadas em algumas regiões do Mato Grosso do Sul.

No final do dia, há condições de fortes pancadas de chuva com trovoadas, especialmente no sul do Estado e no Pantanal. A previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final do período, exceto no leste e nordeste do estado onde estará parcialmente nublado. A máxima é de 35°C.

Em Campo Grande, dia claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final do período. A máxima fica em 30°C.

Na quarta-feira (26), essa frente fria avançará sobre o Estado, provocando pancadas de chuva com trovoadas em seu deslocamento.