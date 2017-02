Terça começa com céu claro, mas previsão é de chuva durante a tarde

A terça-feira (7) começou com céu aberto em Campo Grande, mas, segundo os meteorologistas, quem for sair no fim da tarde, é bom não deixar o guarda-chuva em casa. O calor e a umidade fornecem condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde; exceto no sul e sudoeste onde estará nublado com chuva isolada. A temperatura fica entre 20°C e 34°C.

Em Campo Grande, temperatura entre 21°C e 30°C. O tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.