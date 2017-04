Tempo muda e pode chover em algumas regiões de Mato Grosso do Sul

A terça-feira (4) começou com tempo nublado e temperatura de 23°C. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), áreas de instabilidades favorecerão a formação de muitas nuvens na região oeste do Estado.

Há previsão de chuva a qualquer hora do dia na região pantaneira, municípios como Porto Murtinho, Miranda e Corumbá. Na região sul é esperada condição de bastante nebulosidade com possibilidade de ocorrência de chuva a qualquer hora do dia.

Na região leste o tempo continua firme ao longo do dia e nas regiões central e norte a condição será de sol entre nuvens com possibilidade de chuva isolada. A máxima prevista em Mato Grosso do Sul é de 36°C.

Em Campo Grande, máxima de 31°C. O dia fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada entre fim da tarde e noite.