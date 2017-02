Temperaturas permanecem elevadas e o sol aparece entre poucas nuvens em MS

A quarta-feira (22) já começou com temperatura elevada em Campo Grande. Antes das 7 horas, os termômetros já marcam 23°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas permanecem elevadas, o sol aparece entre poucas nuvens.

As pancadas de chuva ocorrem à tarde, em pontos isolados, até quinta-feira (23), especialmente no norte.

A previsão é de dia claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no noroeste do Estado. A máxima é de 37°C.

Em Campo Grande, o dia terá períodos de parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A máxima prevista é de 33°C.