Temperatura deve cair ainda mais e junho começa com névoa e frio em MS

As temperaturas devem continuar caindo até o final de semana. A estimativa é do Inmet (Instituto nacional de meteorologia). A frente fria deve trazer, também, pancadas de chuva forte no Estado.

A quinta-feira (1), primeiro dia do mês de junho, deve amanhecer sob nevoeiro na Capital. “Na quinta-feira a incursão da massa de ar frio continua a promover declínio das temperaturas com diminuição significativa da nebulosidade, avançando até o norte. Amanhecer sob névoa úmida e bancos de nevoeiro. Há pequena chance de chuva isolada nos extremo nordeste e sudeste do estado”, explica o Inmet.

Na quinta, a temperatura em Campo Grande varia da máxima de 22 e da mínima de 11. Na sexta (2), o termômetro cai ainda mais: a mínima será de 8 graus e a máxima de 24. O Inmet alerta para possibilidade de geada no extremo sul do Estado.

A temperatura só volta a subir a partir de sábado, especialmente durante o dia. A mínima em Campo Grande será de 12 e a máxima de 27. “No domingo as temperaturas, tanto máximas quanto mínimas, seguem em franca elevação; a nebulosidade aumenta e haverá pancadas de chuva isoladas, especialmente no oeste sul do estado”, complementa o Inmet.