Taquarussu - PMA autua mulher pela prática de incêndio em terrenos

A PMA recebeu várias denúncias do fato e ao chegar no local não encontrou a pessoa que causou o incêndio, porém foi localizada a proprietária dos imóveis que relatou ter conhecimento dos focos da queima nos terrenos, mas não sabia quem era o responsável por colocar fogo. Diante da infração, um auto administrativo foi lavrado contra a autuada e posteriormente foi arbitrada uma multa no valor de R$ 727,80.

Apesar dos esforços e das orientações, inclusive pela mídia, em relação à proibição de provocar incêndio, algumas pessoas insistem com esse costume, que é bastante prejudicial ao ambiente e à saúde da população afetada.