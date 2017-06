Tá na lista? Estado amplia 135 vagas de concurso de professores feito em 2013

O governo do Estado, que já havia prorrogado o prazo de validade do certame, decidiu aumentar o número de vagas do concurso para contratação de professores da rede estadual realizado em 2013.

Ao todo, segundo publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8), serão chamados mais 135 professores aprovados no concurso de quatro anos atrás.

De acordo com o decreto publicado hoje, as vagas ‘serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases, observada a ordem de classificação e o prazo de validade desse Concurso Público’.

A SED (Secretaria de Estado de Educação), publicou uma relação de 27 localidades, em 26 municípios, e o respectivo número de professores a serem chamados.

A relação dos convocados está na seção 'Boletim de Pessoal' do Diário e a relação das cidades na primeira página da publicação (Confira aqui)