Sufoco: mulher prende umbigo em caixa registradora e bombeiros precisam desmontar móvel

Equipe do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá - distante 444 quilômetros de Campo Grande foi acionada para atender uma ocorrência inusitada. A funcionária de uma loja prendeu o piercing do umbigo em uma caixa registradora. Os militares tiveram de desmontar o móvel para socorrer a vítima.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros da região, o fato aconteceu nessa quarta-feira (22). A mulher estava trabalhando quando ficou presa ao equipamento.

O socorro foi acionado e os militares tiveram de desmontar a gaveta da caixa registradora. A vítima teve ferimentos leves e apresentava edema na região machucada.