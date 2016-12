Soldados turcos são queimados vivos pelo Estado Islâmico

Grupo jihadista Estado Islâmico (EI) divulgou ontem (22) um vídeo em sites extremistas que mostra dois soldados turcos sendo queimados vivos.

Com duração de 19 minutos, a gravação começa com um áudio do líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, que invoca ataques contra tropas turcas e pede aos seus seguidores que invadam a Turquia, o definindo como "país infiel". Foto: Reprodução

No final do vídeo, as imagens mostram dois soldados trancados em uma gaiola e presos com correntes nos pescoços. Em seguida, eles são retirados da gaiola e obrigados a andar descalços até terroristas vestidos de preto, que os queimam vivos.

O ataque acontece no momento em que as Forças Armadas turcas combatem o Estado Islâmico. Acredita-se que um dos soldados queimados possa ser Sefer Tas, sequestrado no sul da Turquia em setembro de 2015 pelo EI. O outro provavelmente foi capturado perto de Aleppo em 29 de novembro.