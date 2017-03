Sobrinho de prefeito é executado com sete tiros em churrascaria

Foto: Caarapó News

Paulo Sérgio Valério, de 28 anos, foi executado a tiros na churrascaria onde trabalhava localizada na BR-163, por um homem armado que usava um capacete no momento do crime. A vítima era sobrinho do prefeito de Caarapó, Mário Valério.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 15h45 de ontem (30), Paulo estava na churrascaria junto com o dono do local e uma funcionária do caixa.

Um homem chegou em uma moto, entrou no local, comprou uma cerveja e um cigarro e saiu. Momentos depois, usando um capacete, o autor do crime retornou, sacou a arma e disparou sete vezes em Paulo, que estava sentado em uma mesa, ao lado do dono da churrascaria.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. As características do autor do crime foram passadas à polícia, mas até o momento ninguém foi preso.

