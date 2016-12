Sindicato recebe projeto segurança contra incêndio e pânico do Parque de Exposição de FÁTIMA DO SUL

O Sindicato Rural de Fátima do Sul, através de uma parceria com o CLR – Circuito de Laço Regional, recebeu nesta semana do Arquiteto E Urbanista Wilber Vinicius Serafim França, o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, ou PSCIP, que regulamenta o funcionamento das estruturas do Parque Exposição Aparecida Saltarelli, em Fátima do Sul, dentro das normas estabelecidas pela que a legislação exige.

O Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, ou PSCIP, é um documento que reúne um conjunto de medidas de segurança contra incêndio e pânico para toda edificação de uso coletivo e que, por sua vez, devem ser apresentadas ao Corpo de Bombeiros local, procurando identificar todos os riscos da edificação.

Com a aprovação do Projeto, o salão de eventos do Parque de Exposição está habilitado a receber qualquer tipo de show e eventos, seguindo as normas que estão PSCIP, quanto a capacidade de publico e mantendo as estrutura apresenta.

Além do Presidente do Sindicato Rural, Ricardo Casotti e diretoria, estiveram presentes os parceiros do CLR, Eder Carpes e Neno Baino e o responsável pelo Projeto Arquiteto E Urbanista Wilber Vinicius.