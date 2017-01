Showtec começa amanhã e abre programação de eventos rurais em MS

Começa amanhã (18), o primeiro grande evento do agronegócio de 2017 em Mato Grosso do Sul. Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do País, a Showtec é organizada pela Fundação MS e acontece em Maracaju - distante 160 km de Campo Grande. Durante três dias serão cerca de 120 expositores, palestras e apresentação de novas tecnologias voltadas à agricultura e pecuária.

“Nossa missão é transferir conhecimento, por meio de parcerias com diversas instituições de pesquisa, desenvolvendo novas alternativas para que o produtor leve ao campo a tecnologia que melhor se adapta com as condições de solo, clima e em respeito ao meio ambiente”, destaca o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes.

Manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, construção do solo para máxima produtividade, estruturação física do solo, sanidade, qualidade do solo, melhoramento genético e integração e sucessão familiar estão entre os temas abordados no evento, que ocupa área de 120 metros e aborda ainda ainda, os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados à agricultura.