Sexta terá sol entre nuvens e previsão é de chuva no fim de semana

A semana vai terminando com temperatura em elevação em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a sexta-feira (3), começou om termômetros marcando 22°C e nuvens esparsas no céu.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde, com maior probabilidade no centro e noroeste do Estado. A máxima é de 34°C.

Em Campo Grande, a sexta terá períodos de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde e máxima de 31°C.

Para o sábado (4), a previsão é de máxima de 34°C e tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no noroeste, norte, oeste e sul do Estado.