Calorão deve continuar nesta sexta-feira em Campo Grande e cidades do interior do Mato Grosso do Sul, mas há também possibilidade de chuva, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Na Capital, Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas, chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Nessas cidades, termômetros registram temperaturas de até 33ºC, segundo o Inpe.