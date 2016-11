Sexta-feira com céu aberto e temperatura em queda em todo o Estado

A sexta-feira (18) amanheceu com céu claro e vento frio em Fátima do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) hoje a temperatura começa a cair em todo o Estado, podendo chegar a 14°C na região sul.

Em Campo Grande, mínima de 17°C e máxima de 27°C em dia parcialmente nublado. Na região centro norte de MS, há possibilidade de chuvas isoladas e temperatura entre 19°C e 29°C.

Nas demais regiões do Estado não chove e o tempo permanece parcialmente nublado, com temperaturas em queda principalmente a noite e ao amanhecer. Porém, o sol predomina e no fim de semana as temperaturas sobem.