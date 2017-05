Sexta começa com sol e céu aberto; confira como fica o tempo no fim de semana

A sexta-feira (26) começou com céu aberto e temperatura de 22°C, em Campo Grande.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta sexta, as temperaturas estarão mais elevadas em Mato Grosso do Sul.

São esperadas pancadas de chuva e trovoadas de forma rápida e bastante isolada à tarde, promovidas pelo calor e convergência de ventos em níveis baixos.

A temperatura fica entre 19°C e 32°C e a umidade relativa do ar, entre 40% e 90%.

Em Campo Grande, dia claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima é de 30°C.

Fim de semana

Conforme os meteorologistas do Inmet, no fim de semana o anticiclone, que está predominando em níveis mais altos da atmosfera, se afasta do Estado e permite áreas de instabilidade ganhem maior intensidade. As temperaturas entram em ligeiro declínio.

No sábado (26), dia claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões oeste e sudoeste do Estado. Nas demais áreas, claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Máxima de 32°C.

Para o domingo (27), a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no oeste e sudoeste; exceto no nordeste do Estado. Há possibilidade de chuvas isoladas e a máxima também é de 32°C.