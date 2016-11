Servidora que usaria diploma falso para ter cargo é investigada pelo MPE-MS

A 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande investiga uma servidora pública que estaria utilizando diplomas e certificados falsos para exercer a função de coordenadora pedagógica. A abertura da investigação foi divulgada nesta quarta-feira (23) no diário oficial do Ministério Público.

Uma denúncia anônima motivou a abertura do procedimento preparatório, instrumento usado pelo Ministério para averiguar se a denúncia pode apresentar indícios de irregularidades, e foi transformada em inquérito civil. A publicação não informa se a denunciada, com inciiais "C.R.", é servidora do Estado ou da Prefeitura de Campo Grande.

A investigação foi divulgada para a publicação pelo promotor Henrique Franco Cândia, titular da 31ª Promotoria.