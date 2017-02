Servidora do Detran casada com chefe é exonerada 2 meses após pedido do MP

Dois meses após o MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) recomendar a exoneração de uma servidora casada com um funcionário de cargo de chefia no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o órgão aplicou a medida.

Anette de Castro Muniz, assessora na Agência Regional de Trânsito Regência Regional, é cônjuge do Marcelo Almeida Soares, chefe da Divisão de Serviços Administrativos do Detran-MS. Sua exoneração foi publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado.

Conforme apontado pelo MPE-MS, o emprego da servidora violaria a Constituição, pois ficaria subordinada ao marido. Ao fim de um inquérito instaurado em 2016 para apurar denúncias de nepotismo do Detran-MS, o órgão fiscalizador recomendou a exoneração de Anette.

A recomendação também havia pedido a exoneração de Lucas Bernardo Barbosa Marques, sobrinho do diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro Dino.

Lucas foi exonerado em menos de um mês após a publicação da recomendação, que data de 8 de dezembro.

Resta ainda a exoneração da assessora Fernanda Stella Okumoto, que seria casada com o chefe do setor de Registro de Condutores, Fernando Ferreira dos Santos

De acordo com o decreto que determinou a exoneração de Anette de Castro Muniz, a servidora teria deixado o cargo "a pedido". O decreto foi assinado pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja.