Sequestro de criança gera revolta e indignação da população de Ponta Porã

O Sequestro de uma criança de 11 anos deixou indignada e revoltada a população na cidade de Ponta Porã na manha de quinta feira, onde a onda de insegurança e alarmante razão pela que os moradores se organizam para protestar na tarde de hoje na fronteira.



O sequestro de uma criança na manha de quinta feira (17) por volta das 06:30hs, movimentou a policia e a população na cidade de Ponta Porã, onde dois delinquentes a bordo de um veiculo VW-Gol, cor branco, interceptou o veiculo do motorista da família do conhecido empresário Alexandre Richard, na Vila Resende e a força levaram o filho do mesmo.



Segundo informações, os sequestradores solicitaram a quantia de um milhão de Reais e teriam realizado um disparo de arma de fogo contra o veiculo onde se encontrava a criança, agentes da Policia Militar e investigadores do SIG (Setor de Investigação Geral) coordenado pelo delegado Rodolfo Daltro da Policia Civil que investigam e acompanham todo o caso.



A insegurança alarmante na região de fronteira foi um dos principais temas discutida pela população da cidade que culpam as autoridades do Mato Grosso do Sul pela situação incontrolavel em que se encotra a violencia na cidade de Ponta Porã, esta situação gerou de imediato a união da população que se manifestara no Parque dos Ervais a partir das 17:30hs desta quinta feira.