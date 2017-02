Semana termina com calor de até 34 °C e pancadas de chuva

Mais uma semana termina com muito calor e pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sol. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcam entre 20 °C e 34 °C, mas apesar da alta temperatura, chove forte, especialmente, na região sul do Estado.

Em Campo Grande o dia começa com temperatura amena de aproximadamente 21 °C e tempo parcialmente nublado. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura deve ficar mais elevada e chegar a 31 °C ao longo do dia.

Na região norte do Estado, em Sonora, deve chover à tarde e à noite. Os termômetros registram entre 22 °C e 34 °C.

Em Ponta Porã, na região sul do Estado, a previsão é de pancadas de chuva isoladas em todos os períodos. A temperatura varia entre 19 °C e 30 °C.

Na região do Bolsão, em Três Lagoas, os termômetros registram mínima de 21 °C e máxima de 31 °C com chuva a qualquer período do dia.

Em Corumbá, região do Pantanal, também estão previstas pancadas de chuva de manhã até a noite. A temperatura varia entre 25 °C e 24 °C.