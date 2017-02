Semana em MS será de pancadas isoladas de chuva e máxima de 37ºC

A semana em Mato Grosso do Sul será de pancadas de chuva isoladas, ficando mais fortes e generalizadas na sexta-feira (24). Pra o período é esperado forte calor, com máxima de 37ºC, conforme informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o instituto, choveu de forma intensa nas regiões norte, leste e nordeste do Estado na manhã desta segunda-feira (20), mas para terça-feira (21) a instabilidade é esperada de forma isolada e acompanha de trovoadas no período da tarde.

As temperaturas devem permanecer elevadas até o fim da semana, com o sol aparecendo entre poucas nuvens. A máxima para o período será de 37ºC amanhã, e nos demais dias será de 36ºC.

As pancadas de chuva devem ficar mais isoladas até quinta-feira, especialmente na região noroeste de MS. Chove de forma generalizada sobre todo Mato Grosso do Sul na sexta-feira no período da tarde e da noite, quando a alta pressão deve diminuir gradativamente.