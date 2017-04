Semana começa com termômetros marcando 17°C e previsão de chuva em MS

A semana começa com temperatura amena em Campo Grande. Por volta das 6h30, os termômetros marcam 17°C. Nos últimos dias, a chuva apareceu na maioria das cidades do Mato Grosso do Sul. Sete Quedas, a 459 quilômetros de Campo Grande, registrou o maior acumulado do último domingo (16): 68 milímetros, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), a segunda-feira (17) será de parcialmente nublado em todo o Estado.



A previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas nas regiões pantaneira, norte e nordeste. Nas demais regiões a nebulosidade poderá ser variável ao longo do dia, permitindo que chuvas isoladas ocorram entre o final da tarde e à noite.

Em Campo Grande, máxima de 26°C. O dia fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas.



Devido a passagem de uma frente fria as temperaturas estarão amenas nesse começo de semana em grande parte do Mato Grosso do Sul.



Em Corumbá, Sonora, Coxim e Paranaíba, por exemplo, as temperaturas podem estar mais elevadas com a máxima podendo chegar a 30°C.