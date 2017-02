Semana começa com tempo nublado, mas previsão é de calor em MS

A semana está começando com tempo nublado em Campo Grande. Mas, de acordo com os meteorologistas, a previsão é de altas temperaturas durante o dia em todo o Estado.



De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), haverá presença de áreas de instabilidade. Ocorrem as pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados do Estado.

O tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas exceto no sudoeste e sul do Estado com tempo claro a parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas a tarde e incio da noite. A máxima é de 33°C.

Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A máxima fica em 31°C.