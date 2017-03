Semana começa com tempo nublado e pode chover a qualquer momento em MS

A semana está começando com tempo nublado, em Campo Grande. Por volta das 6h30, desta segunda-feira (27), o céu na Cidade Morena estava encoberto e os termômetros marcando 20°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a nos próximos dias o tempo permanece com estável com pouca nebulosidade na maior parte do Estado com temperaturas baixas pela madrugada, aumentando rapidamente durante o dia.

O dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no sul do Estado. A máxima é de 35°C.

Já em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura máxima de 31°C.

As temperaturas sofrem ligeiro declínio a partir de terça-feira, por conta dos ventos de leste e sudeste que trazem a massa de ar seca e fria. O tempo seca, as precipitações diminuem, a partir do sudeste do Estado.