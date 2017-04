Semana começa com manhã e fria e temperaturas subindo durante o dia em MS

A primeira segunda-feira de abril está começando com temperatura típica de outono: friozinho por volta das 6 horas e aumento gradativo das temperaturas no decorrer do dia. Neste dia 3, a previsão é de que a máxima chegue a 37°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de aumento acentuado nas temperaturas e a umidade relativa do ar pode atingir 30%, durante a tarde.

A influência de uma frente fria deve provocar pancadas de chuvas em grande parte do Estado, só a partir de quarta-feira.

Nesta segunda, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com névoa seca no Estado. Em Campo Grande, a previsão é a mesma, porém, os termômetros não devem passar dos 33°C.