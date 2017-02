Semana começa com cinco concursos abertos e salários de mais de R$ 3,2 mil

A semana começa com cinco processos seletivos abertos em Mato Grosso do Sul: UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Conselho Regional de Biologia, Funcraf (Fundação para o estudo e tratamento das deformidades crânio – faciais), Caixa Econômica Federal e Receita Federal. Para algumas vagas, o salário é calculado por meio de valores para a hora trabalhada. No caso de vencimentos mensais, o maior salário é de R$ 3,2 mil.

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu inscrições para seleção de professor para aulas temporárias na unidade de Dourados. As vagas são para as áreas de Direito e Práticas Jurídicas. Confira aqui o Edital.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (23), presencialmente, na Unidade da UEMS em Dourados, no Setor de Concurso e Seleção, Bloco B, piso superior. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O candidato também pode encaminhar a inscrição pelos Correios, dentro do prazo e no endereço previsto no edital.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62. O processo seletivo será válido para o ano letivo de 2017, podendo, no interesse da UEMS, ser prorrogado para o ano letivo de 2018. (Veja o edital)

Conselho Regional de Biologia

O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, que abrange os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, abriu concurso público para a contratação de pessoal em cargos que exigem formação de níveis médio ou superior. Em Campo Grande, há uma vaga para Técnico/Auxiliar - Administrativo. O salário-base é de R$ 3.292,15.

A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 09 de fevereiro às 16 horas de 17 de março de 2017, exclusivamente pela internet, no site da banca VUNESP - www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 60,00 para o cargo de nível médio e R$ 90,00 para funções de nível superior. (Veja o edital)

Receita Federal

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã, a 356 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo com três vagas temporárias de perito. O edital foi publicado no Diário Oficial da União, da última segunda-feira (13).

A vaga é para Engenheiros de diversas áreas, para arqueação na determinação do peso da mercadoria a granel importada ou a ser exportada. É necessário Bacharelado em Engenharia e que tenha cursado a disciplina "Fenômenos de Transporte" ou "Mecânica de Fluidos"

As inscrições serão recebidas pessoalmente ou por procurador com poderes específicos, até dez dias úteis após a publicação deste edital no Diário Oficial da União, em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil. Em horário comercial, na Inspetoria da Receita Federal em Ponta Porã/MS, localizada à Av. Internacional, nº 860, ou por via postal (CEP 79.904-738).

Funcraf

A Funcraf (Fundação para o estudo e tratamento das deformidades crânio – faciais) abriu processo seletivo para a contração de um médico médico otorrinolaringologista, em Campo Grande.

As inscrições serão recebidas no período de 13 a 22 de fevereiro, na Unidade da Funcraf em Campo Grande/MS (Rua 14 de Julho, 4827 - Bairro Monte Castelo - horário de funcionamento: segunda à sexta, das 08h às 12h e das 13h às 16h30) ou na sede da Funcraf em Bauru/SP (Rua José Ferreira Marques, 10-44 - Vila Universitária – horário de funcionamento: segunda à sexta, das 08h às 17h).

O salário será de R$ 84,52 por hora mais DSR (Descanso Semanal Remunerado), com jornada de trabalho a ser combinada conforme necessidade e interesse, em regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os benefícios são vale-alimentação e plano de saúde. A lista dos candidatos inscritos no processo seletivo será divulgada no site www.funcraf.org.br. (Veja o edital)

Estágio

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal abriu as inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível médio, técnico e superior. A seleção será para a composição de cadastro de reserva nos 26 estados e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, há oportunidades para graduandos em Campo Grande e Dourados. Já para quem ainda não chegou ensino superior, há possibilidade de estagiar em 30 cidades.

As inscrições e as provas serão on-line realizadas do dia 16 de fevereiro às 23h59 do dia 3 de março. O candidato inscrito realizará as provas com 30 questões, com duração de 2 minutos para cada questão. Mais informações estão na página da Caixa.

As vagas são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. A bolsa-auxílio é de R$ 1 mil e vale-transporte no valor de R$ 130. (Veja o edital)

Para as outras vagas, é necessário estar no Ensino Médio, Educação Jovens e Adultos, Técnico em Administração, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Finanças Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática e Técnico em Informática integrado ao ensino médio.

O estudante precisa estar cursando e frequentando do 1º ao penúltimo semestre do curso; ter disponibilidade para estagiar em regime de 25 horas semanais compatíveis com o horário da vaga e quando da convocação ter idade mínima de 16 anos. A bolsa auxílio R$ 500 e auxílio transporte R$ 130 mensal. (Veja o edital)