Semana começa com céu claro e previsão de chuva em regiões de MS

A semana começou com céu claro e temperatura amena em Campo Grande. Mas, não se engane. A segunda-feira (6) deve ter calor durante a tarde e ainda pancadas de chuva, segundo os meteorologistas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo continua com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. No Pantanal, sul e sudeste do Estado, as pancadas de chuva ocorrem desde cedo e estarão mais intensas.

Nas demais áreas do Estado, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura fica entre 20°C e 34°C.

Em Campo Grande, previsão de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura fica entre 22°C e 30°C.