Semana chega a metade com previsão de pancadas de chuva em regiões de MS

A quarta-feira (3) começou com termômetros marcando 20°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de sol com possibilidade de pancadas de chuva na maior parte do Estado.

Conforme os meteorologistas, entre a quarta e a quinta-feira (4), em altos níveis atmosféricos, um sistema de baixa pressão transpõe a barreira dos Andes e começa o seu deslocamento em direção ao Mato Grosso do Sul.

Esse fenômeno, associado ao calor provocado pelo aquecimento do sol e à umidade disponível aumenta a instabilidade a partir da tarde, possibilitando pancadas de chuva com trovoadas no oeste e sul do Estado pelo menos até a sexta-feira.

A máxima prevista no Estado é de 37°C. Em Campo Grande, dia com céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do período. A máxima fica em 31°C.