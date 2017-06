Áreas de instabilidades que se aproximam da região, deixam esta segunda-feira com sol e aumento de nebulosidade pela manhã em Fátima do Sul, podendo ocorrer pancadas de chuva ainda no final da manh.a, à tarde e à noite.

A temperatura continua amena, oscilando entre a mínima de 16ºC e a máxima de 27ºC.