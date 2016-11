Segunda-feira com temperaturas em elevação e máxima chega a 36ºC em MS

FOTO: WASHINGTON LIMA / FÁTIMA NEWS

Previsão do tempo hoje é de chuva em cidades do Mato Grosso do Sul, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Fátima do Sul, assim como na cidade de Ponta Porã, céu com nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de chuva pela tarde.

Já nas cidades de Três Lagoas e Corumbá, deverá haver predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Em Dourados, faz sol.

No Estado, temperaturas são altas e na Capital termômetros marcam máxima de 32ºC, segundo o instituto.