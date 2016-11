Segunda-feira com previsão de chuvas e máxima será de 37ºC em MS

A previsão para esta segunda-feira (28) é de chuvas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e máxima de 37ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Devem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas, principalmente à tarde.

Em Fátima do Sul, o dia começa nublado e com mínima de 24ºC. Pancadas de chuvas previstas para tarde, com máxima de 34ºC. Deve chover de forma isolada à noite.

O dia começa parcialmente nublado e quente nos municípios do Pantanal. Em Porto Murtinho e Corumbá, a mínima é de 27ºC e a máxima chega a 37ºC, mesmo com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas à tarde.

A manhã começa quente também no Leste do Estado. A mínima é de 24ºC em Alcinópolis, Paranaíba e Três Lagoas. Chove forte durante a tarde e a máxima atinge 34ºC. Chuvas isoladas estão previstas para noite.

Manhã com sol entre nuvens no Norte do Estado. Em Coxim e Rio Verde, mínima de 22ºC e a máxima atinge 36ºC, mesmo com as chuvas e trovoadas previstas para tarde.