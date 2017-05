Segunda começa com sol e não há previsão de chuva durante a semana

A semana está começando com sol em Campo Grande. Por volta das 6h30, a temperatura é de 20°C e não há previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), durante a semana, devido a massa de ar seco, o tempo ficará aberto com sol entre nuvens, não havendo expectativa de chuva em todo o Estado e essa condição de tempo poderá permanecer até sábado (13).

Nessa segunda-feira (8), a previsão é de sol e poucas nuvens em todas as regiões do Mato Grosso do Sul e não há expectativa de chuva. As temperaturas podem variar em torno de 20ºC a 31ºC. Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a claro. A máxima é de 31°C.