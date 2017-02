Saúde inicia mutirão da limpeza contra dengue em JATEÍ

A Secretaria Municipal de Saúde de Jateí iniciou uma ação contra a dengue, a mobilização consiste em eliminar os depósitos propícios para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito também transmissor da chikungunya e zika vírus.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) que esteve juntamente com a equipe de trabalho e Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito para o inicio do mutirão, ressaltou a importância da ação de limpeza, solicitando à população a facilitação na entrada dos profissionais nas residências.

A ação que teve início na manhã desta segunda-feira (20) prossegue até quarta-feira (22) encerrando no distrito Nova Esperança. O mutirão sendo realizado por uma equipe da saúde que visita casas, terrenos baldios e retiram tudo o que pode acumular água, como: plástico, latas, sacolas, garrafas, papel, lonas, e aproveitam para orientar os moradores da importância de manter sempre o quintal limpo.

O coordenador da ação Gerente Municipal de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Endemias Clodoaldo Teixeira Ramos ressalta que a população deve se mobilizar eliminando todo e qualquer objeto que poderá favorecer para o foco de proliferação do mosquito. “Atuamos na luta contra o mosquito, mas é de suma importância a participação ativa da população para que não deixem água parada nem locais propícios para acúmulo” diz o coordenador.

A Secretária de Saúde Cileide Cabral fez questão de reforça que as ações não param por ai, pois com frequência as equipes responsáveis estarão atentas com as visitas domiciliares, informativos de conscientização e prevenção que alertam a população.

Participantes da ação de eliminação de criadouros do mosquito