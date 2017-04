Rose Modesto destaca distrito de CULTURAMA e diz que projeto político é reeleger Reinaldo no Estado

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Rose destaca distrito de Culturama e diz que projeto político é reeleger Reinaldo

NA REGIÃO - A vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (PSDB), cumpriu agenda de convenção municipal do PSDB na cidades de Glória de Dourados, Jateí e Fátima do Sul, na última quinta-feira (13).

Rose Modesto deu posse aos novos presidentes e membros do diretório das respectivas cidades e fez um breve relato das ações do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e também ouviu e visitou em loco, as reivindicações levadas até ela das lideranças do PSDB, nas três cidades por onde passou.

Durante os discursos, a vice-governadora sempre lembrava de suas histórias de infância na região, ela que tem orgulho em dizer que é do distrito de Culturama, município de Fátima do Sul “Essa região tenho muito carinho, me criei juntamente com meus irmãos, aqui no distrito de Culturama, onde tenho diversas histórias e lembranças boas. Quero junto com o governador Reinaldo Azambuja, trabalhar mais por essa região, também quero que as nossas lideranças conversem mais com o nosso coordenador e ex-prefeito de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos, para que ele nos leve as suas reivindicações e juntos possamos solucionar as demandas”, enfatizou Rose Modesto.

Ao ser questionada pelo Fátima News, sobre projetos políticos futuros seus particulares, se tinha alguma intenção em disputar alguma vaga no cenário federal ou estadual, Rose foi direta e objetiva “O meu projeto político é reeleger Reinaldo Azambuja novamente ao governo do Estado. Estou empenhada de corpo e coração, junto com os nossos coordenadores nas cidades do nosso Estado. Estou saindo a campo como estou fazendo hoje em Glória de Dourados, Jateí e Fátima do Sul, e de hoje em diante, quero visitar todo nosso Mato Grosso do Sul e sentir a necessidade de perto junto com cada coordenador nosso de cada região, esse é o meu objetivo”, finalizou Rose Modesto.