RIO BRILHANTE: Esposa consegue fugir mas filho de 04 anos é agredido com faca pelo pai em residência

Policiais militares foram acionados via 190 para atenderem uma ocorrência de violência domestica por volta de 01h50 desta terça-feira (12), na rua Dair Camargo bairro João Zardo, segundo denuncia o marido da vítima passou a agredi-la fisicamente.

A mulher(27), consegui fugir mas seu filho de 04 anos permaneceu na casa com o agressor de 28 anos que é o pai da criança. Quando a polícia chegou encontrou a criança com varias marcas de agressões pelo corpo, resultado da violência feita com a faca, sendo imediatamente socorrido ate o hospital.

Em um primeiro momento foi iniciado uma tentativa de dialogo com o suspeito, mas diante da agressividade e investida contra a equipe policial foi necessário que fosse contido e colocado no compartimento de preso da viatura.

O homem foi conduzido a Delegacia para as devidas providencias. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça (violência domestica). De acordo com a ocorrência, suspeito em visível estado de embriagues,ainda ameaçou as vítimas de morte.