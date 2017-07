RIO BRILHANTE: Criança de 8 anos consegue sair de carro após capotagem e pede ajuda para família que

A capotagem de um veículo Fiat Uno cor prata com placas NSC 2187,de Dourados, por volta das 16h desta terça-feira (11), em estrada vicinal de Rio Brilhante (MS 455), deixou 5 pessoas feridas entre elas um bebê de nove meses, que sofreu ferimentos mais graves.

De acordo com informações apuradas pelo Rio brilhante Em Tempo Real, o carro era conduzido por Elka Carla Ferreira Santos (25), e tinha como passageiros seu filho Luiz Felipe Ferreira Vargas de 8 anos, sua cunhada Katiussa Vargas(17), Maria Rosa Lemos Santos (59), e um bebê de 09 meses filho de Katiussa, que segundo a família viajava em uma cadeirinha no banco traseiro. O Fiat Uno seguia no sentido Rio Brilhante ao assentamento Lago Azul, onde todos os ocupantes moram, quando Elka teria perdido o controle do carro e capotado após passar por uma ponte na estrada de terra, conhecida como ”Estrada da Boa Vista”. Em seguida o carro saiu da pista, e foi parar em um matagal.

Logo após o acidente, mesmo com a pouca idade e sem sofrer ferimentos graves, apenas escoriações nas costas e braço esquerdo, Luiz Felipe saiu do carro e correu ate a estrada, onde foi em busca de ajuda para os demais ocupantes. Ele conseguiu acenar para o motorista de um caminhão que passava pelo local, imediatamente o homem prestou socorro às vítimas.

”Levantei a mão e ele parou”, disse Luiz Felipe a nossa reportagem, em frente ao hospital após receber atendimento. Segundo familiares como Luiz reclamava de algumas dores nas costas eles iriam pedir um exame de Raio-X.

Situação que inspira mais cuidados é do bebe

Ambulâncias da secretaria de saúde de Rio Brilhante foram acionadas e encaminharam as vítimas ate o hospital local.

Ate o fechamento desta matéria, Elka já havia recebido alta médica, Maria Rosa continuava em observação, Katuissa não sofreu ferimentos e estava apenas acompanhando o pequeno Arthur Benício de 09 meses que inspirava mais cuidados. Segundo os médicos ele seria internado e já foi pedida uma vaga de urgência para um hospital de Dourados. Ele teria batido a cabeça durante a capotagem e sangrava pelo nariz.

Segundo os policiais militares, que atenderam a ocorrência, pelo estado em que o veículo se encontra, foi um milagre todos escaparem com vida. ”O carro praticamente acabou, podemos dizer que nasceram de novo”, disse um militar.

A motorista relatou que todos usavam cinto de segurança, e isso pode ter evitado que as pessoas pudessem ser arremessadas para fora.

”Seguíamos de vagar, não estava correndo”, disse Elke. De acordo com ela, a estrada esta bem ‘’cascalhada’’.

O caso foi registrado pela Policia Militar, e será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O Fiat Uno foi guinchado ate uma fazenda da região.

A condutora é habilitada e não apresentava sinais de embriaguez.

Ambulância e viatura da PM apos resgate de vítimas