Reiniciadas as buscas por sobrinho de prefeito de Batayporã desaparecido em rio

Sobre o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para tentar resgatar as vítimas, possivelmente eles foram lançados nas águas.

Como os adolescentes e a criança estavam com coletes salva-vidas, mesmo que tivessem caído nas águas, eles teriam conseguido retornar para a lancha, enquanto André e o amigo teriam submergido por estarem sem os equipamentos de segurança.

Os três menores se comunicaram com o Corpo de Bombeiros através de um telefone celular. Eles foram encontrados no barco à deriva, resgatados pelos socorristas e passam bem. Já André Sãovesso e o amigo, identificado como Júlio César, de 35 anos, seguem desaparecidos.

Segundo o Sargento Roney, quando se forma um temporal no Rio Sucuriú, os ventos se canalizam com uma força incontrolável, o que pode ter provocado o acidente. A lancha teria saído da Marina JS, ao lado do Balneário Municipal de Três Lagoas. Com a chegada da noite, as buscas foram suspensas e seriam retomadas na manhã desta quinta-feira (29).

André Nóbrega Sãovesso é sobrinho do atual prefeito de Batayporã, Beto Sãovesso, mas reside na região de Três Lagoas, onde trabalha como representante da empresa Dallas Alimentos. (com informações do Portal Perfil News)